La BCE à la recherche du juste taux

L'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré lundi qu'il importe d'adopter un 'juste milieu' dans l'évolution des taux d'intérêt, afin de maîtriser l'inflation tout en préservant la croissance économique.

Depuis juin dernier, la BCE a réduit ses taux de 100 points de base, ramenant son principal taux directeur à 3,0% après une série de hausses sans précédent destinées à maîtriser l'envolée des prix, accentuée par la guerre en Ukraine.

Les marchés anticipent plus dans les mois à venir, mais il faut 's'assurer de trouver le juste milieu dans l'évolution des taux d'intérêt', affirme l'économiste en chef Philip Lane dans une interview au quotidien autrichien Der Standard publiée sur le site de la BCE.

L'inflation en zone euro a nettement diminué, passant d'un pic à 10% fin 2022 à 2,4% en décembre 2024, grâce notamment à une baisse des prix de l'énergie.

Cependant, pour atteindre durablement l'objectif de 2%, une nouvelle baisse de l'inflation des services, actuellement à 4%, sera nécessaire.

'Si les taux d'intérêt baissent trop rapidement, il sera difficile de maîtriser l'inflation dans les services', prévient M.Lane.

Mais les gardiens de l'euro ne souhaitent pas non plus maintenir les taux 'trop élevés trop longtemps', au risque de faire chuter l'inflation globale bien en dessous de l'objectif, ce qui serait 'également indésirable', prévient-il.

Il importe donc de trouver 'une voie médiane' sur l'évolution du loyer de l'argent qui ne soit 'ni trop agressive ni trop prudente', a-t-il ajouté.

Une autre priorité est de veiller à ce que l'économie, encore pénalisée par les taux élevés, ne croisse pas 'trop lentement', car cela risquerait de stabiliser l'inflation 'en dessous de l'objectif', selon M.Lane.

La BCE prévoit une croissance de 1,1% en zone euro cette année et de 1,4% en 2026.

Or, de tels taux de croissance faibles 'représentent un défi majeur' et il serait 'préférable que l'Europe croisse plus rapidement', selon l'économiste en chef.

Cependant, la BCE exclut pour l'instant le risque de récession dans la région, un scénario qui justifierait 'une accélération spectaculaire de l'assouplissement monétaire', conclut-il.

/ATS