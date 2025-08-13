La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque ...
La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque. Un sondage public a été lancé pour départager les modèles divers et variés. Le choix final sera annoncé début 2026.

Douze propositions de séries ont été présentées en ligne pour un sondage d'opinion, effectué par un institut spécialisé, du 13 août au 7 septembre, rapporte un communiqué.

Les six meilleures, choisies par la population et par un jury de spécialistes externes, passeront une seconde phase de sélection portant notamment sur des aspects commerciaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Conseil fédéral opposé à l'initiative sur l'alimentation

Le Conseil fédéral opposé à l'initiative sur l'alimentation

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 11:45

Prolongation de huit ans du taux spécial de TVA dans l'hébergement

Prolongation de huit ans du taux spécial de TVA dans l'hébergement

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:45

Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:43

Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:41

Articles les plus lus