La BNS maintient son taux directeur à 0%

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 0%. Les prévisions ...
La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Photo: Alerte Info

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 0%. Les prévisions d'inflation pour la Suisse ont été confirmées à 0,2% pour l'année en cours tout comme celles de la croissance du PIB, attendue entre 1 et 1,5%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valais: Le fondateur du Jardin Flore-Alpe lié à l'Allemagne nazie

Valais: Le fondateur du Jardin Flore-Alpe lié à l'Allemagne nazie

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 11:01

Le groupe Gassmann reprend TeleBärn et la chaîne de radio Bern 1

Le groupe Gassmann reprend TeleBärn et la chaîne de radio Bern 1

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:37

Le marché automobile européen progresse encore en août

Le marché automobile européen progresse encore en août

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:27

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:23

Articles les plus lus

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:19

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:23

Le marché automobile européen progresse encore en août

Le marché automobile européen progresse encore en août

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:27

La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:36

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:19

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:23

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 04:19

La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:36

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:45

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15