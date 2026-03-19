La BNS maintient son taux directeur
La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur à 0,00%, dans un contexte ...
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