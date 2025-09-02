La Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU en septembre ...
La Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

La Belgique reconnaîtra la Palestine à l'ONU en septembre

Photo: KEYSTONE/EPA AAP/MICK TSIKAS

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des affaires étrangères Maxime Prévot. 'Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien', a-t-il ajouté sur X.

A la fin juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

Les trois quarts des Etats membres de l'ONU reconnaissent déjà l'Etat de Palestine, mais pas la Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Soudan: plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain

Soudan: plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain

Monde    Actualisé le 02.09.2025 - 03:53

Enquête pour corruption affectant la soeur du président argentin

Enquête pour corruption affectant la soeur du président argentin

Monde    Actualisé le 02.09.2025 - 03:39

Brésil: Bolsonaro n'assistera pas à la phase finale de son procès

Brésil: Bolsonaro n'assistera pas à la phase finale de son procès

Monde    Actualisé le 02.09.2025 - 01:33

Des milliers de manifestants à Belgrade pour demander des élections

Des milliers de manifestants à Belgrade pour demander des élections

Monde    Actualisé le 01.09.2025 - 22:25

Articles les plus lus

Incendies en Espagne : prévention « clairement insuffisante »

Incendies en Espagne : prévention « clairement insuffisante »

Monde    Actualisé le 01.09.2025 - 13:29

La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

Monde    Actualisé le 01.09.2025 - 13:47

Le séisme en Afghanistan a fait au moins 250 morts

Le séisme en Afghanistan a fait au moins 250 morts

Monde    Actualisé le 01.09.2025 - 18:23

Le Royaume-Uni a connu son été le plus chaud jamais enregistré

Le Royaume-Uni a connu son été le plus chaud jamais enregistré

Monde    Actualisé le 01.09.2025 - 20:17