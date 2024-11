La CPI émet des mandats d'arrêt contre Netanyahu et Gallant

La Cour pénale internationale (CPI) a émis jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Elle vise aussi le chef de la branche armée du Hamas Mohammed Deif.

'La Chambre a émis des mandats d'arrêt contre deux individus, M. Benjamin Netanyahu et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 au moins, jour où l'accusation a déposé les demandes de mandats d'arrêt', a déclaré dans un communiqué la CPI. La cour de La Haye a ajouté dans un second communiqué qu'un mandat a également été émis contre Mohammed Deif.

