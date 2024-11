La Chine doit révéler vendredi un plan pour relancer son économie

La Chine doit annoncer vendredi de grandes mesures de relance pour soutenir son économie en difficulté, d'autant plus cruciales dans la perspective d'une nouvelle guerre commerciale potentielle avec le président élu américain Donald Trump.

Les économistes s'attendent à ce que les parlementaires, soumis de facto au Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, donnent dans la journée leur feu vert formel à des centaines de milliards d'euros d'aide.

Ces liquidités devraient notamment être utilisées pour aider les collectivités locales endettées mais aussi les banques, afin qu'elles puissent faire face aux prêts non performants de ces quatre dernières années.

L'élection présidentielle américaine a évidemment été suivie de près cette semaine par l'exécutif chinois, au moment où sont réunis à Pékin les membres de l'organe suprême du Parlement (le 'comité permanent de l'Assemblée populaire nationale').

Car Donald Trump a promis d'imposer des droits de douane de 60% sur les produits chinois importés. Une menace qui, si elle était mise à exécution, risque d'aggraver la situation pour l'économie chinoise, déjà aux prises avec une crise immobilière et une consommation atone.

La Chine pourrait ainsi vouloir amortir la déflagration potentielle avec un traitement de choc économique, des mesures fortes, attendues de longue date par nombre d'analystes.

La réunion parlementaire, initialement prévue fin octobre, a probablement été repoussée pour permettre aux 'décideurs politiques de réagir à une éventuelle victoire de Trump', déclare Lynn Song, économiste pour la banque ING.

'Les chances d'avoir un plan de relance plus important augmentent sensiblement avec une victoire' du candidat républicain, souligne-t-il.

'Pression'

Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche n'est 'pas nécessairement une mauvaise chose pour la Chine, car cela pourrait pousser Pékin à prendre des mesures de relance plus importantes', estime Qi Wang, de la société UOB Kay Hian Wealth Management.

Les médias d'Etat chinois ont indiqué cette semaine que les parlementaires avaient examiné un projet de loi pour relever les plafonds d'endettement des collectivités locales.

Cette mesure permettrait notamment aux gouvernements locaux d'emprunter davantage pour acheter des terrains vacants ou des projets immobiliers inachevés, dans le but de sortir le secteur immobilier de son marasme actuel.

Les autorités ont annoncé ces dernières semaines plusieurs salves de mesures pour stimuler l'activité, notamment des baisses de taux et l'assouplissement de restrictions sur les achats de logements. Mais nombre d'investisseurs ont critiqué l'absence pour l'heure de grand plan de relance chiffré.

La réélection de Donald Trump rend ces mesures encore plus urgentes, selon des analystes. Même si la prudence reste de mise car accumuler des dettes supplémentaires pourrait également déstabiliser les marchés.

'Les mesures de relance pourraient être plus importantes, mais cela veut aussi dire que la pression le sera également' en raison des menaces du président élu américain, note Gary Ng, économiste chez Natixis.

Et même avec l'annonce d'un grand plan, 'le marché pourrait toujours ne pas se satisfaire de ces stimulants économiques', souligne-t-il.

Exportations en hausse

Le Premier ministre chinois Li Qiang s'est déclaré cette semaine 'pleinement confiant' dans la capacité de son pays à atteindre son objectif de croissance économique 'd'environ 5%' pour 2024.

Et cela, même si le géant asiatique a connu en juillet-septembre sa croissance trimestrielle la plus faible en un an et demi (à 4,6%).

Des signaux positifs ont toutefois été enregistrés récemment.

L'activité des usines a progressé le mois dernier - une première depuis avril. Les exportations ont également bondi en octobre à leur rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, selon des données publiées jeudi.

Mais la Chine ne doit 'pas compter sur les exportations pour porter l'économie', prévient Zhiwei Zhang, économiste en chef du cabinet Pinpoint Asset Management.

'Je m'attends à ce que la politique budgétaire soit plus proactive l'année prochaine et devienne un pilier de la croissance', déclare-t-il.

/ATS