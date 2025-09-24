La Chine s'engage à réduire ses émissions de 7 à 10% d'ici 2035

Le président chinois a annoncé mercredi en personne le nouvel engagement climatique de son pays. Il s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035.

'La Chine va réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son économie de 7 à 10% par rapport au niveau du pic', qui n'est pas encore connu mais pourrait être atteint cette année, a déclaré Xi Jinping lors d'une intervention par vidéo à un sommet climat à l'ONU.

Jamais la Chine ne s'était engagée auparavant à un chiffre précis à court ou moyen terme. Elle s'est fixé la neutralité carbone d'ici 2060 et promettait jusqu'à présent d'atteindre un pic avant 2030, ce qu'elle semble en voie de réaliser en 2025 grâce à l'essor du solaire et des voitures électriques.

/ATS