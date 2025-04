La Confédération débloque 2,5 millions de francs pour la Birmanie

La Confédération a débloqué 2,5 millions de francs pour venir en aide aux victimes du séisme en Birmanie. Elle met aussi à disposition des agences onusiennes plusieurs spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA), annonce mardi le DFAE.

Le séisme survenu vendredi dernier en Birmanie a causé la mort de plus de 2000 personnes et en a blessé plus de 3400, selon les derniers chiffres officiels. Le bilan risque de s’aggraver.

La destruction des voies terrestres et des moyens de communication complique les opérations de secours. Les 2,5 millions de francs d'aide alloués par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) serviront à financer les activités humanitaires mises en oeuvre par les Nations Unies ainsi que par les partenaires locaux de la DDC. De quoi fournir des abris d’urgence, de l’eau potable, de la nourriture et des services de santé d’urgence.

En outre, la DDC a mis à la disposition de l’ONU trois spécialistes du CSA, pour l’évaluation des besoins et l’identification des risques chimiques et biologiques, notamment.

Le séisme aggrave une situation humanitaire déjà critique, où l’accès aux zones sinistrées reste extrêmement limité, explique le DFAE. Avant cette catastrophe, près de 20 millions de personnes en Birmanie dependaient déjà de l’aide humanitaire en raison du conflit armé qui perdure depuis plusieurs années.

