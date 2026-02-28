La Confédération déconseille les voyages en Israël

Après l'escalade de violence au Proche-Orient samedi, la Confédération déconseille tout voyage ...
La Confédération déconseille les voyages en Israël

La Confédération déconseille les voyages en Israël

Photo: KEYSTONE/AP

Après l'escalade de violence au Proche-Orient samedi, la Confédération déconseille tout voyage en Israël. La même recommandation s'applique depuis quelque temps déjà à l'Iran.

Après que le gouvernement israélien a déclaré l'état d'urgence et fermé l'espace aérien, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a réagi samedi en renforçant son avertissement aux voyageurs.

L'évolution de la situation est incertaine, selon le DFAE. Les ressortissants suisses qui se trouvent en Israël sont invités à utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles s'ils souhaitent quitter le pays. La décision de partir est volontaire, à leurs propres risques et à leurs propres frais.

Le DFAE avait déjà déconseillé les voyages en Iran. Israël et les Etats-Unis ont lancé samedi des 'attaques de grande envergure' contre l'Iran. La semaine dernière, les parties avaient négocié à Genève.

/ATS
 

