La Confédération ferme ses comptes sur Mastodon, alternative à X

La Confédération ferme ses comptes sur le réseau social Mastodon, considéré comme une alternative au réseau social X. Après une année d'utilisation, les conditions pour donner suite au projet ne sont pas remplies, avec notamment trop peu d'utilisateurs actifs.

La Chancellerie fédérale avait lancé ce projet pilote il y a un an. Mastodon possède des caractéristiques utiles pour la communication gouvernementale, rappelle-t-elle mercredi. Grâce à son organisation décentralisée, la plateforme échappe au contrôle d’une seule entreprise et à toute censure étatique. Son code source est ouvert, elle respecte la protection des données et n’est pas guidée par des algorithmes.

La Chancellerie fédérale avait ouvert l’instance social.admin.ch, où les membres du Conseil fédéral et les départements pouvaient gérer des comptes officiels. Trois départements ont administré cinq comptes et la Chancellerie fédérale en a administré un pour l’ensemble du Conseil fédéral. Les six comptes de la Confédération ont eu quelque 3500 abonnés au total.

Sur des plateformes comme X ou Instagram, le Conseil fédéral et l’administration fédérale atteignent 'beaucoup plus d’abonnés', écrit la Chancellerie fédérale. Les contributions sur Mastodon présentent en outre des taux d’engagement (likes, partages, commentaires) plutôt faibles. Enfin, le nombre d’utilisateurs actifs de Mastodon dans le monde est en recul.

Les activités sur les comptes Mastodon du Conseil fédéral et de l’administration fédérale sont suspendues immédiatement. L’instance social.admin.ch sera fermée à la fin du mois.

/ATS