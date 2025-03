La Confédération ne doit pas administrer elle-même le Grütli

L'administration du Grütli et l'organisation de la fête nationale sur la prairie historique ne doivent pas revenir à la Confédération. Le Conseil des Etats a enterré jeudi une motion du National en ce sens.

Le texte, déposé par Thomas Aeschi (UDC/ZG), dénonce le 'virage à gauche' de la Société suisse d'utilité publique (SSUP). En atteste, selon le chef du groupe UDC, le choix des orateurs pour prononcer le discours du 1er août ces dernières années, avec Simonetta Sommaruga à plusieurs reprises, Alain Berset ou Elisabeth Baume-Schneider.

Pour le Zougois, l'Etat doit lui-même administrer 'le berceau de la Confédération helvétique' et résilier la convention conclue entre la Confédération et la SSUP sur la collaboration concernant la gestion de l'immobilier au Grütli.

Collaboration efficace

Le Conseil des Etats ne soutient toutefois pas ces revendications. Les auditions menées ont montré que la collaboration entre la SSUP, les cantons riverains et la Confédération a fonctionné, même dans les moments difficiles, a expliqué Heid Z'graggen (Centre/UR) pour la commission.

Le problème des extrémistes sur le Grütli fait partie du passé, a ajouté Josef Dittli (PLR/UR). Et celui qui était responsable de la sécurité du canton d'Uri lors des altercations d'assurer que la SSUP a toujours été un partenaire fiable.

Le Grütli doit demeurer un symbole humble de l’histoire suisse. Il ne faut pas en faire l’épicentre du pays, ni l’instrumentaliser à des fins politiques. Sa reprise par la Confédération conduirait à une plus grande politisation du Grütli à l'occasion de la Fête nationale, a estimé Mme Z'graggen.

'De plus en plus politisé'

A l'instar de plusieurs orateurs, la présidente de la Confédération a souligné qu'il fallait respecter la volonté des donateurs. Le Grütli a été cédé à la Confédération en deux temps, par des actes de donation datant de 1860 et de 1917, à condition qu'il soit administré par la SSUP.

Seule l'UDC s'est opposée au texte. Le Grutli a été de plus en plus politisé au cours des vingt dernières années, a fait valoir Pirmin Schwander (UDC/SZ). Pour lui, l'ensemble du contrat doit être examiné et, le cas échéant, résilié, a-t-il complété, en vain.

/ATS