La Confédération réexamine un projet pilote critiqué au Tessin

Après discussion avec le Tessin, le Secrétariat d'État aux migrations va réexaminer un projet-pilote controversé en matière d'asile. Au centre d'asile Pasture, les requérants d'asile présentant des comportements problématiques devaient y être hébergés séparément.

Le gouvernement tessinois et les autorités communales ont vivement critiqué le projet pilote avant même le débat. Selon eux, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) connait la situation depuis longtemps, mais les communes sont laissées seules. Le projet pilote prévu pour l'été 2026 ouvrirait en outre une voie qui imposerait une charge supplémentaire aux communes.

Il s'agit d'une 'décision unilatérale' du SEM, a déclaré Norman Gobbi, chef du Département de la justice et de la police du Tessin, à Keystone-ATS. Le SEM s'est contenté d'informer les autorités cantonales et communales, sans les impliquer d'aucune manière.

/ATS