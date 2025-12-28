La Corée du Nord effectue un essai de missile de longue portée

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche le tir d'essai en mer d'un missile ...
La Corée du Nord effectue un essai de missile de longue portée

La Corée du Nord effectue un essai de missile de longue portée

Photo: KEYSTONE/EPA/JEON HEON-KYUN

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche le tir d'essai en mer d'un missile de croisière de longue portée, ont annoncé les médias d'État.

Il a insisté à cette occasion sur la nécessité d'un développement 'illimité et soutenu' des forces nucléaires de son pays, a écrit lundi l'agence de presse KCNA.

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D'après les analystes, son but est d'améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d'éventuellement les exporter en Russie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Espagne: au moins un mort dans des inondations dans le sud

Espagne: au moins un mort dans des inondations dans le sud

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 20:28

Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 23:40

Trois morts en Syrie dans une manifestation d'alaouites

Trois morts en Syrie dans une manifestation d'alaouites

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 17:42

Le Kosovo vote pour tenter de sortir d'un an de blocage politique

Le Kosovo vote pour tenter de sortir d'un an de blocage politique

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 22:16

Articles les plus lus

Bolsonaro a subi une intervention pour traiter ses crises de hoquet

Bolsonaro a subi une intervention pour traiter ses crises de hoquet

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 03:24

La science helvétique renoue avec ses succès passés en Europe

La science helvétique renoue avec ses succès passés en Europe

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 09:32

Trois morts en Syrie dans une manifestation d'alaouites

Trois morts en Syrie dans une manifestation d'alaouites

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 17:42

Le Kosovo vote pour tenter de sortir d'un an de blocage politique

Le Kosovo vote pour tenter de sortir d'un an de blocage politique

Monde    Actualisé le 28.12.2025 - 22:16