La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump

La Cour suprême américaine a commencé mercredi à se pencher sur la légalité d'une part importante ...
Photo: KEYSTONE/EPA/AARON SCHWARTZ

La Cour suprême américaine a commencé mercredi à se pencher sur la légalité d'une part importante des droits de douane mis en place par Donald Trump, avec pour enjeu l'extension constante du pouvoir présidentiel.

L'exécutif américain presse les neuf juges - six conservateurs et trois progressistes - de maintenir ces taxes sur les produits importés, qui génèrent des milliards de dollars de recettes et ont permis d'arracher aux partenaires des Etats-Unis des promesses d'investissements et conditions plus favorables pour les exportateurs américains.

La décision de la Cour peut ne pas être rendue avant plusieurs mois, ou à l'inverse tomber assez rapidement.

Le gouvernement met tout son poids dans la bataille, le ministre des Finances Scott Bessent ayant prévu d'assister à l'audience, de même que le représentant au commerce (rattaché à la Maison Blanche) Jamieson Greer.

Donald Trump a affirmé mardi que le maintien de ses droits de douane était une 'question DE VIE OU DE MORT pour notre pays'.

