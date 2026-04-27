La Croisette de Cannes bientôt chauffée ou climatisée par la mer

L'agglomération de Cannes a lancé lundi les travaux de construction d'une centrale de thalassothermie. Elle doit permettre de fournir chaleur ou fraîcheur, selon la saison, à une cinquantaine de bâtiments, dont les palaces de la Croisette et le palais des festivals.

Pour un investissement de 55 millions d'euros - les deux tiers engagés par Engie Solutions et le dernier tiers provenant de subventions publiques -, la centrale doit entrer en fonction à l'automne 2027.

Installée jusqu'à 12 mètres de profondeur sous le jardin de la Roseraie, à l'extrémité de la Croisette, elle recueillera la chaleur ou la fraîcheur de la mer grâce à des canalisations allant jusqu'à six mètres de profondeur, éloignées des zones de baignade.

Le projet a été lancé en 2023 et s'accompagne de travaux sur les canalisations le long de la Croisette pour permettre d'acheminer la chaleur ou la fraîcheur de la mer jusqu'au palais des festivals, ainsi qu'à 17 hôtels, un collège et plusieurs dizaines d'immeubles.

'Nous avons la chance de disposer d'une ressource locale, abondante et précieuse: la Méditerranée', a déclaré David Lisnard, maire de Cannes et président de l'agglomération à l'origine du projet, assurant que l'utilisation de cette énergie renouvelable diminuerait les émissions de CO2 de 10'800 tonnes par an tandis que les abonnés verraient jusqu'à 15% de baisse sur leur facture énergétique.

/ATS