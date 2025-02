La FRC s'attaque au greenwashing dans la pub

Fausses actions, greenwashing, promesses sans fondement: la Fédération romande des consommateurs veut mettre à l'épreuve la loi contre la concurrence déloyale. Elle a porté plainte contre l'équipementier sportif ON et lance une action de signalement avec le public.

Depuis le 1er janvier, la loi considère comme déloyale toute publicité qui utilise des arguments ayant un impact climatique qui ne peuvent pas être prouvés. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est décidée à vérifier l'efficacité du nouvel article.

La secrétaire générale de la FRC, Sophie Michaud Gigon, rappelle que dans la loi, il n'y a pas d'obligation de surveiller le marché. Il n'y a pas non plus de cadre bien défini auquel doivent se tenir les entreprises, indique-t-elle lundi à Keystone-ATS. 'Or sans transparence, il n’y a ni choix véritable, ni saine concurrence entre les acteurs du marché'.

Pour l'organisation de défense des consommateurs, si la loi ne punit pas la publicité mensongère, c’est le signe qu'elle doit être musclée.

/ATS