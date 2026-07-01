La Fed pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux USA (Warsh)

Les prix sont 'trop élevés' aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Kevin Warsh, répétant l'engagement de l'institution à ramener l'inflation dans les clous.

'Si certains acteurs, que ce soit parmi les ménages, les entreprises ou dans le domaine financier, pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seraient déçus', a-t-il dit depuis un forum de banquiers centraux au Portugal.

/ATS