La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux inchangés mercredi, sans surprise et en dépit des demandes insistantes du président Donald Trump qui veut les voir baisser alors que les Etats-Unis commencent à encaisser l'impact de ses droits de douane.

'L'incertitude concernant les perspectives économiques s'est encore accrue', selon le communiqué de la banque centrale, qui estime que les risques de voir 'un chômage plus élevé et 'une inflation plus élevée' ont aussi 'augmenté'.

/ATS