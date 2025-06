La Fête fédérale Lausanne 2025 est officiellement déclarée ouverte

La 77e Fête fédérale de gymnastique (FFG) Lausanne 2025 a été solennellement déclarée ouverte jeudi après-midi à Beaulieu. Cette proclamation a été suivie par un spectacle gymnique animé par différentes sociétés de gym du pays.

'Je déclare ouverte la Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025', a officiellement proclamé peu avant 13h45 Jérôme Hübscher, président de la commission de la FFG au sein de la Fédération suisse de gymnastique (FSG), peu après l'entrée des bannières de la FSG et de Gymvaud dans la halle sud du Palais de Beaulieu.

'Cette fête est un symbole de cohésion, de perséverence, d'engagement et d'enthousiasme. C'est un événement grandiose, un projet mammouth. Vivons-la tous ensemble', a affirmé M. Hübscher, évoquant la devise de cette fête, 'Tous ensemble', devant quelque 600 personnes, officiels, gymnastes et public divers.

Prestation de serment

'Merci à toutes et tous de rendre cette fête unique et inoubliable. Lausanne s'apprête à vivre hors du temps. La ville et ses rues vont être habitées d'un esprit magique durant dix jours. Vive la Fête fédérale de gymnastique, vive Lausanne et vive le sport', a déclaré pour sa part le syndic lausannois Grégoire Junod.

En allemand, en italien et en français, un gymnaste, une gymnaste ainsi qu'une juge ont ensuite prêté serment aux valeurs du sport et de l'intégrité de la FSG, en tenant dans leur main la bannière, le drapeau emblématique de la faîtière.

'C'est un plaisir, un honneur et une responsabilité que d'organiser une telle fête. Quelque 300'000 visiteurs vont défiler à Lausanne, soit deux fois la population de la ville. Que cette 77e édition soit ouverte, vivante et conviviale, à l'image aussi de notre canton', a affirmé pour sa part dit Christelle Luisier, présidente du gouvernement vaudois.

Magie et bonnes ondes

Entrecoupant les discours, un spectacle gymnique d'une heure environ a été présenté. Il a entremêlé de la gym artistique, aux agrès, sur trampolines, de multiples chorégraphies au sol ou encore des acrobaties. Des hommages aux différentes disciplines de la gymnastique, de sa magie et de ses bonnes ondes, mais aussi de ce moment particulier qu'est l'échauffement, ont constitué les différents tableaux. Le tout en musiques actuelles ou plus rétro.

Une deuxième étape était encore prévue autour de 15h30 sur la place des Pionnières, au centre-ville, avec une flash mob et plusieurs performances gymniques d'une heure environ. La population était invitée à venir y assister.

Une troisième et dernière étape était aussi prévue au Musée Olympique, direction lac, aux alentours de 17h30, avec quelques discours. Ce devait être la fin de la cérémonie d'ouverture. Dès le lendemain, la bannière de la FSG sera exposée au musée dans l'exposition temporaire 'Parcours thématique sur la gymnastique'.

