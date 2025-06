La Floride construit un centre de détention pour migrants

L'Etat de Floride a débuté cette semaine la construction d'un centre de détention pour migrants pour soutenir la politique migratoire du président américain Donald Trump. Appelé l''Alcatraz des alligators', le site est au milieu des marécages des Everglades.

Situé sur un aérodrome au sein du parc national des Everglades, écosystème de Floride unique au monde, le centre pourra accueillir au moins 1000 immigrés, a annoncé le procureur général de l'Etat sur le réseau social X la semaine dernière.

'Cette zone d'environ 7700 hectares est complètement entourée des Everglades et présente une opportunité efficace et peu coûteuse de construire un centre de détention temporaire, car il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup dans le périmètre', a-t-il déclaré dans une vidéo montrant des images de la zone. 'Si les gens sortent, il n'y a pas grand-chose qui les attend, à part les alligators et les pythons', a-t-il ajouté.

450 millions par an

Le nouveau centre de détention commencera à héberger des migrants dans les '30 à 60 jours suivant le début de la construction', selon le procureur général de Floride.

Son fonctionnement pourrait coûter aux alentours de 450 millions de dollars à l'année, mais l'Etat pourra demander des financements fédéraux, a assuré Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la sécurité intérieure à des médias locaux.

Le gouverneur ultraconservateur de l'Etat, Ron DeSantis, se targue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement américain sur son programme d'expulsion massive des migrants.

Le président américain a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une 'invasion' des Etats-Unis par des 'criminels venus de l'étranger' et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

L'organisation Friends of the Everglades a dénoncé 'un risque inacceptable et inutile' pour un écosystème abritant plus de 2000 espèces animales et végétales, dans une lettre envoyée au gouverneur de Floride.

/ATS