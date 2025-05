La LNM réaménage des courses en raison du désamiantage en cours

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) réaménage certaines courses en mai et juin en raison du désamiantage de la partie technique de sa flotte. Les travaux, pris en charge par une entreprise spécialisée, dureront plus longtemps que prévu.

C'est pourquoi la compagnie, qui traverse par ailleurs une période difficile, 'se voit contrainte' de supprimer temporairement certaines courses, privées et à l’horaire, a indiqué vendredi la LNM. Celle-ci précise garder le cap fixé par le conseil d’administration en matière de sécurité et de santé de son personnel.

Annoncé au début avril, l'opération de désamiantage a été décidée par l'organe de surveillance pour protéger la santé du personnel navigant. Les travaux accaparent les ateliers pour l'heure, relève le communiqué. 'Les annulations seront ponctuelles et leur impact sur les usagers sera limité au maximum.'

Critères de la Suva

Les courses à l’horaire concernées feront l’objet d’une actualisation sur le site de la LNM. Les clients pourront s’informer à l’avance des trajets concernés. Selon l’état de la situation actuelle, le retour de l’exploitation à la normale est planifié d’ici à la fin du mois de juin.

Comme le prévoient les protocoles recommandés par la Suva dans tous les secteurs confrontés à la problématique, un contrôle médical a été proposé au personnel. Il est pris en charge par la LNM. Au-delà, la société rappelle que les autres mesures décidées par le conseil d’administration sont mises en oeuvre pour l'heure.

Dans le rouge

En particulier, le recrutement de trois nouveaux collaborateurs est en cours. Face aux difficultés diverses, la LNM a décidé récemment de recentrer ses efforts sur la stabilisation de l'exploitation et l'amélioration des conditions de travail des employés. Les projets d'investissement sont suspendus.

Les résultats 2024, actuellement en cours de finalisation, font apparaître une perte estimée à 600'000 francs, bien supérieure à ce qui avait été anticipé par l'ancienne direction. Un problème de négligence de l'ancienne équipe dirigeante a été évoqué à l'occasion d'un point presse organisé le 10 avril.

/ATS