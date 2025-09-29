« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Lettres d'amour, photos et vêtements: Mexico inaugure un nouveau musée Frida Kahlo. Il expose les souvenirs intimes de la famille de l'artiste emblématique. Le Museo Casa Kahlo, surnommé 'Maison rouge', a ouvert ses portes au public samedi dernier.

Les parents de Frida, le photographe allemand Carl Wilhelm Kahlo et la Mexicaine Matilde Calderón, ont acheté la maison en 1930 après le mariage de Frida avec le peintre muraliste Diego Rivera. Elle-même n'y a pratiquement jamais vécu. Mais la maison de ses parents, où sa sœur Cristina et sa famille ont ensuite emménagé, revêtait une grande importance pour Kahlo.

Née en 1907, cette artiste de renommée mondiale, décédée en 1954 à l'âge de 47 ans après une vie marquée par des souffrances physiques et psychologiques, était surtout connue pour ses autoportraits ('La colonne brisée'). Ses représentations d'elle-même, avec une barbe et des sourcils broussailleux, ornent également toutes sortes de souvenirs. Elle est une figure culte et considérée comme une pionnière du féminisme.

Pour Frida Kahlo, la cave était un refuge

'Cette maison est importante pour Frida Kahlo, car c'était finalement son refuge', a déclaré Mara Romeo, la petite-nièce de l'artiste, qui y a vécu jusqu'à il y a deux ans, à l'agence de presse allemande dpa. 'Chaque fois qu'elle se sentait mal ou qu'elle s'était disputée avec quelqu'un, elle venait ici et écrivait et peignait dans la cave de cette maison.'

À l'âge de six ans, Frida Kahlo a contracté la poliomyélite. À 18 ans, elle a été grièvement blessée dans un accident de bus. Une barre de fer lui a transpercé le corps et sa colonne vertébrale s'est brisée en trois endroits. Au cours de sa vie, elle a subi de nombreuses opérations chirurgicales.

Un aperçu de son histoire familiale

Le nouveau musée présente une partie de l'histoire de la famille Kahlo à travers des objets et des documents. On y apprend que son père a quitté l'Allemagne pour s'installer au Mexique et que Frida a voyagé avec Cristina à bord d'un bateau à vapeur en 1938 pour se rendre à New York afin d'y inaugurer sa première exposition.

On peut y voir des peintures anciennes de Frida Kahlo ainsi que des fresques murales inconnues jusqu'à présent, qu'elle a créées pour la cuisine et qui ont été cachées pendant des années sous une couche de peinture après une rénovation. Des robes, des chemisiers et des bijoux de l'artiste ainsi que des poupées asiatiques qu'elle a achetées à San Francisco sont également exposés.

'Il s'agit d'archives historiques avec des photos et des documents de cette époque', explique María José Camacho, conseillère du musée. Wilhelm Kahlo et son héritage en tant que photographe sont également présentés.

Le bâtiment, dont les murs extérieurs sont aujourd'hui rouges, est situé dans le quartier de Coyoacán, à quelques rues seulement de la 'maison bleue' de Frida. Cette autre maison, où l'artiste a vécu pendant 36 ans, est l'un des musées les plus visités de Mexico.

