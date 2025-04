La Mobilière accroit primes et bénéfice en 2024

La Mobilière est parvenu à améliorer ses primes dans les activités dommages et accidents, tout comme le résultat de ses placements financiers qui ont permis de faire fructifier son résultat net. L'assureur bernois a toutefois été pénalisé par les coûts des sinistres.

Dans son coeur de métier, l'assurance dommages et accidents, l'assureur organisé sous forme de coopérative a enregistré des primes brutes en hausse de 5,8% à 3,96 milliards de francs, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Cette activité a cependant subi la hausse des coûts de réparations et les conséquences financières des catastrophes naturelles. La charge des sinistres s'est accrue à 67,6%, après 64,1% en 2023. Six intempéries ont ainsi provoqué des dégâts de 135 millions entre juin et septembre. Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre les coûts des sinistres et les primes encaissées, s'est ainsi dégradé à 97,1%, contre 92,8% un an plus tôt.

Dans l'assurance vie, les primes ont par contre reculé de 3,9% à 982,6 millions de francs.

Grâce à la solide performance des placements sur les marchés, La Mobilière a fait bondir son résultat financier de 72,6% à 416,7 millions, lui permettant de boucler l'exercice sur un bénéfice net en hausse de 12,4% à 390,7 millions.

'Grâce à une part importante en actions et en or, nous avons été en mesure d'enregistrer une excellente performance d'investissement', a souligné la directrice générale Michèle Rodoni.

