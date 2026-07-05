La Mostra de Venise décernera un Lion d'or à George Clooney

L'acteur et réalisateur américain George Clooney, grand habitué de la lagune vénitienne, recevra un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à l'occasion de la 83e Mostra de Venise (2-12 septembre), a annoncé lundi la direction du festival.

'George Clooney est un artiste accompli et charismatique, et passionné et original, qui a su transformer une vocation profonde en l'une des carrières les plus brillantes du cinéma contemporain', a déclaré dans un communiqué Alberto Barbera, le directeur de la Mostra.

L'acteur de 65 ans, l'une des stars les plus célèbres d'Hollywood, peut se targuer d''une carrière bâtie sans raccourcis, jalonnée de petits rôles dans des séries télévisées et films de série B avant la consécration avec la série Urgences' dans les années 1990, explique le directeur du prestigieux festival vénitien.

L'acteur, qui possède une demeure sur les rives du lac de Côme, 'a exploré divers genres avec une polyvalence remarquable', souligne Alberto Barbera, citant notamment 'Syriana' (2005), film pour lequel il a été récompensé de l'oscar du meilleur acteur dans un second rôle, 'Ocean's Eleven', 'Gravity' et 'The Descendants'.

'Il en va de même pour les neuf films qu'il a réalisés depuis son passage derrière la caméra, tous révélateurs d'une vision du cinéma à la fois exigeante et généreuse', poursuit le directeur de la Mostra, saluant tant 'son glamour des stars d'antan' que son 'engagement social et humanitaire'.

'J'ai vécu tant de moments extraordinaires à Venise. La Mostra est sans aucun doute mon festival préféré et recevoir le Lion d'or est un immense honneur', a réagi George Clooney, cité dans le même communiqué.

'Cela signifie probablement aussi que je vieillis mais c'est très bien ainsi', a ironisé l'acteur.

/ATS