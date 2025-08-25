La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

La poste néo-zélandaise a suspendu provisoirement les livraisons postales vers les Etats-Unis, a annoncé samedi le gouvernement, invoquant la confusion engendrée par les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

La New Zealand Post a avoir temporairement suspendu ses services à partir du 21 août avant l'entrée en vigueur le 29 août des tarifs douaniers de 15% imposés par les Etats-Unis.

Seuls un nombre limité de lettres et les documents importants, tels que les passeports ou les lettres juridiques, seront livrés aux Etats-Unis, indique un communiqué sur le site internet du transporteur.

New Zealand Post a déclaré qu'elle s'employait à apporter 'rapidement' des changements à son service en espérant reprendre les livraisons 'dès que possible'.

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington va ainsi taxer les livraisons postales, d'une valeur inférieure à 800 dollars, au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

Les Etats-Unis ont commencé à imposer des tarifs douaniers en avril, mais la plupart ne prennent effet qu'en août après des mois de négociations.

/ATS