La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La Protection suisse des animaux (PSA) constate une nouvelle hausse du nombre de chiens, chats, poissons recueillis dans des refuges. Elle en a recensé 32'079 l'an dernier, soit 572 de plus par rapport à 2023. Le nombre d'animaux abandonnés est alarmant, selon la PSA.

La hausse est frappante dans toutes les catégories, note la PSA mercredi dans un communiqué. Le nombre d'animaux abandonnés s'établit à 25'403 (+306), celui des animaux trouvés atteint 5449 (+212) et celui provenant de saisies officielles est de 1234 (+ 61).

Le nombre de chats recueillis a particulièrement augmenté: les refuges en comptent 7963, soit 357 de plus qu'un an auparavant. Les rongeurs et lapins retournés sont aussi en hausse, atteignant 2047 spécimens, soit 219 de plus.

Avec 18'605 poissons recueillis - presque exclusivement des animaux abandonnés - cette espèce animale reste en tête de la statistique. Maigre consolation, ce niveau est stable par rapport à 2023. Le nombre de chiens en refuge a sensiblement augmenté, avec 1009 animaux abandonnés, contre 865 un an auparavant.

'La nette hausse du nombre d’animaux recueillis n’est pas une bonne évolution', selon Marco Mettler, directeur général de la PSA cité dans le communiqué. Cette tendance pousse de nombreux refuges à leurs limites. La PSA rappelle qu'il faut bien réfléchir avant d'acquérir un animal de compagnie.

