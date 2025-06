La Palestine obtient davantage de droits à l'OIT

La Palestine aura désormais davantage de droits au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève. Vendredi, les pays de l'institution lui ont attribué les avantages d'un Etat observateur non membre, comme dans d'autres entités onusiennes.

Il aura fallu un vote pour approuver le projet de résolution soumis aux 187 autorités et partenaires sociaux des membres, lors de Conférence internationale du travail. Le résultat du scrutin, mené jeudi, a été dévoilé vendredi en plénière.

La résolution a été approuvée par 386 voix, contre 15 oppositions et 42 abstentions. Devant les délégués, le ministre israélien du travail, ultra-orthodoxe Yoav Ben-Tzur, avait appelé les Etats à abandonner les 'diversions politiques'. Il les enjoignait à retourner à ses activités de protéger les droits des travailleurs et d'établir des règles internationales du travail.

La Palestine pourra déposer des propositions et des amendements. Cette situation, déjà arrachée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) où elle est associée désormais au Règlement sanitaire international (RSI), est loin d'être anodine.

Après avoir obtenu d'abord un tel statut l'année dernière à l'Assemblée générale de l'ONU, Ramallah avait lancé le projet de résolution qui avait demandé à la Suisse d'organiser une réunion sur les territoires palestiniens des hautes parties contractantes aux Conventions de Genève.

Financement validé

Six mois plus tard, Berne avait renoncé à accueillir cette conférence à quelques jours de la date prévue, en raison du nombre de participants considérés comme trop peu élevé. Les Etats arabes, fâchés par l'approche suisse qu'ils voyaient comme trop conciliante à l'égard d'Israël, avaient menacé de boycotter la rencontre. Alors même que les Etats-Unis notamment avaient clairement laissé entendre qu'ils n'y participeraient.

Autre innovation pour la Palestine, elle participera entièrement aux travaux de l'OIT avec des délégations tripartites. En revanche, comme Etat non membre, elle ne pourra voter, ni présenter de candidature aux organes de l'institution.

D'autres tensions ont eu lieu cette semaine à la Conférence internationale du travail. Mercredi, les membres ont approuvé en commission le financement pour 2026 et 2027. Mais après de nouvelles tentatives du groupe africain et de celui des Etats arabes de diminuer le langage sur les questions de minorités sexuelles et de genre, il a fallu un compromis pour garantir de lutter contre toutes les discriminations.

Avec près de 885 millions de dollars sur deux ans, l'OIT devra se contenter d'une enveloppe qui n'augmente pas. Les Etats-Unis n'ont plus payé leurs contributions, près d'un quart du financement de l'institution, en 2024 et cette année, comme dans la plupart des agences onusiennes. 'Les Etats membres attendent de nous que nous coupions dans nos dépenses', avait affirmé récemment le directeur général Gilbert Houngbo. Au moins 200 personnes ont été remerciées récemment dans l'organisation.

/ATS