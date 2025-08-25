La Poste n'enverra plus de marchandises vers les Etats-Unis

A partir de mardi, La Poste stoppe temporairement les envois de marchandises aux Etats-Unis ...
A partir de mardi, La Poste stoppe temporairement les envois de marchandises aux Etats-Unis, en raison des nouvelles prescriptions douanières du gouvernement américain. Les envois de documents et les envois express vers les Etats-Unis restent toutefois possibles.

Le gouvernement américain a décidé de supprimer, à partir du 29 août, la franchise de 800 dollars américains pour l'importation de marchandises, a annoncé lundi La Poste. Sans cette franchise, chaque envoi de marchandises - peu importe sa taille et sa valeur - doit être déclaré et dédouané à la douane américaine.

En outre, les Etats-Unis ont introduit de nouvelles prescriptions pour le déroulement du dédouanement. Des questions importantes concernant la responsabilité et l'application des nouvelles prescriptions ne sont pas encore clarifiées.

C'est pourquoi La Poste, comme beaucoup d'entreprises postales du monde, se voit contrainte de refuser les envois de marchandises pour les Etats-Unis. La Poste a pris cette décision en étroite collaboration avec les autorités suisses.

