La Rega a organisé près de 20'000 missions en 2024

Les services de la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) ont été à nouveau très sollicités en 2024. Sa centrale d'intervention a organisé près de 20'000 missions. En moyenne, ses équipages ont porté secours à 35 patientes et patients par jour.

Le nombre d'interventions en 2024 est supérieur de 6,1 % à la moyenne de ces cinq dernières années, indique lundi la Rega dans un communiqué. Cependant, 2023 avait été plus chargée encore que l'an dernier.

En 2024, la Rega est notamment intervenue pendant les graves intempéries dans le Val Mesolcina (GR), le Val Maggia (TI) et à Brienz (BE) au milieu de l'été. Par ailleurs, la météo capricieuse de septembre et octobre a entraîné une baisse d'environ 25% des interventions héliportées pendant cette période par rapport à l'année précédente.

8% à l'étranger

Au total, la Rega a organisé 19'667 missions et transporté 12'847 patientes et patients l'an dernier.

Environ 8% des missions de 2024 concernent l'étranger. En plus de fournir des conseils téléphoniques, la Rega a rapatrié 1348 personnes l'an dernier.

Les interventions ont principalement été effectuées par hélicoptère (14'714), avions-ambulance (1'033) ou avions de ligne (319).

La Rega en Suisse romande

Les équipages des bases de Genève, Lausanne et Sion sont intervenus 1622 fois en 2024.

Des pilotes et des ambulanciers de Genève ont par ailleurs suivi la formation nécessaire pour opérer sur le nouvel hélicoptère Airbus H145.

Sous la direction du Secours Alpin Suisse, des spécialistes du sauvetage héliporté ont été formés pour assister l'équipage de Sion. Celui-ci peut désormais compter sur un réseau de spécialistes à proximité pour des missions en terrain difficile.

La Garde aérienne suisse de sauvetage Rega a été fondée en 1952 pour fournir une assistance médicale professionnelle par voie aérienne. La Rega emploie aujourd'hui quelque 480 collaborateurs. Elle exploite quatorze bases d'intervention d'hélicoptères réparties dans tout le pays ainsi que trois avions-ambulance.

/ATS