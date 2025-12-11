La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres 'ont changé' après que le Parlement a décidé de continuer à autoriser ce type de diffusion au moins jusqu'à la fin 2031, annonce-t-elle jeudi. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

L'entreprise avait décidé d'arrêter la diffusion FM à la fin de l'an dernier, en vertu d'un accord conclu avec la branche et la Confédération. Un renoncement total à cette technologie 'n'aurait eu de sens que si l'ensemble de la branche en avait fait de même fin 2026', écrit-elle.

'Puisque certaines radios privées y ont pour l'instant renoncé, la SSR ne peut pas se permettre de continuer à se priver de cette technologie de diffusion et à perdre, par conséquent, de nombreux auditeurs', ajoute-t-elle. La RTS a perdu près d'un quart de ses auditeurs au premier semestre 2025, selon les chiffres publiés en juillet par Mediapulse.

Le diffuseur national ne donne pas de date pour un retour à la diffusion FM. Celui-ci 'aura lieu au moment le plus opportun aux plans légal, technique et économique'.

/ATS
 

