La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres 'ont changé' après ...
La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres 'ont changé' après que le Parlement a décidé de continuer à autoriser ce type de diffusion au moins jusqu'à la fin 2031, annonce-t-elle jeudi. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

/ATS
 

Actualités suivantes

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 15:05

Le Parlement veut davantage lutter contre la pédopornographie

Le Parlement veut davantage lutter contre la pédopornographie

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 11:59

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 10:04

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:54

Articles les plus lus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:13

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:54

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 10:04

Le Parlement veut davantage lutter contre la pédopornographie

Le Parlement veut davantage lutter contre la pédopornographie

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 11:59

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:51

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:13

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:54

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 10:04

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 07:52

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:09

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:51

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:13