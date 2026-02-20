La Suisse a fourni pour 6 milliards d'aide à l'Ukraine depuis 2022

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle le 24 février 2022, la Confédération a fourni plus de six milliards de francs d'aide à la population ukrainienne, principalement en Suisse mais aussi à l'étranger. La tendance devrait se poursuivre.

L'aide humanitaire est fondamentale pour l'Ukraine, déchirée par quatre ans de guerre. En effet, depuis le début de l'invasion russe, près de la moitié de la population dépend de cette aide.

Depuis le début de la guerre jusqu'à fin 2025, le Conseil fédéral a consacré 6,08 milliards de francs pour la population touchée par le conflit, ont indiqué à Keystone-ATS les départements fédéraux de l'économie et des affaires étrangères.

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) s'est taillé la part du lion avec plus de 80% du total, dédiés à l'accueil et aux soutiens des personnes bénéficiant du statut de protection S.

La Suisse va continuer à jouer un rôle majeur dans le soutien à l'Ukraine. Un montant de cinq milliards de francs est prévu à cet effet entre 2025 et 2036.

/ATS