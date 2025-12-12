La Suisse achètera moins de F-35 que prévu pour respecter le budget

La Suisse achètera 'autant d'avions F-35 que possible' dans la limite de l'enveloppe financière de 6 milliards de francs. Aucun crédit supplémentaire ne sera alloué, a indiqué vendredi le Conseil fédéral. La volonté populaire sera respectée.

Le nombre de jets achetés n'est pas précisé. Cette décision est liée à l'intransigeance des Etats-Unis sur le prix. La Suisse ne pourra pas leur imposer de prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat F-35A initialement prévu.

Le Conseil fédéral ne veut toutefois pas renoncer à cet avion. Treize pays européens l'acquièrent également, ce qui renforcera l'interopérabilité au sein de l'Europe, justifie-t-il.

Le Département fédéral de la défense lance les travaux nécessaires pour compléter les capacités de défense aérienne. Celle-ci doit être adaptée aux menaces actuelles. Cela requiert donc un renouvellement en profondeur et un renforcement des performances de la défense sol-air, ainsi que le déploiement de 55 à 70 avions de combat modernes.

