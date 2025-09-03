La Suisse beaucoup moins touchée par les orages cet été

L'été 2025 a été pauvre en orages en Suisse. Près de 182'000 éclairs ont été comptabilisés, contre 320'000 l'année dernière, indique MeteoNews mercredi sur son site internet.

Le nombre d'éclairs est nettement inférieur à celui des années précédentes, écrit le service météorologique. L'année dernière, plus d'éclairs ont été enregistrés en un jour que sur le mois d'août entier en 2025.

Les orages majeurs ont également été moins fréquents que ces dernières années. La situation météorologique particulièrement stable de cet été explique le faible nombre d'éclairs, explique MeteoNews à Keystone-ATS. Les grandes fluctuations d'une année à l'autre sont normales et aucune tendance particulière ne se dessine, précise le service.

Dans le détail, le plus grand nombre d'éclairs a été enregistré dans le canton de Berne (23'371), suivi des Grisons (21'308). Les deux cantons sont aussi ceux qui ont connu le plus grand nombre de jours d'orages. La foudre la plus puissante a elle été enregistrée le 3 juillet dans une commune st-galloise.

/ATS