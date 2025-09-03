La Suisse beaucoup moins touchée par les orages cet été

L'été 2025 a été pauvre en orages en Suisse. Près de 182'000 éclairs ont été comptabilisés ...
La Suisse beaucoup moins touchée par les orages cet été

La Suisse beaucoup moins touchée par les orages cet été

Photo: KEYSTONE/DPA onw-images/ALEXANDER WOLF

L'été 2025 a été pauvre en orages en Suisse. Près de 182'000 éclairs ont été comptabilisés, contre 320'000 l'année dernière, indique MeteoNews mercredi sur son site internet.

Le nombre d'éclairs est nettement inférieur à celui des années précédentes, écrit le service météorologique. L'année dernière, plus d'éclairs ont été enregistrés en un jour que sur le mois d'août entier en 2025.

Les orages majeurs ont également été moins fréquents que ces dernières années. La situation météorologique particulièrement stable de cet été explique le faible nombre d'éclairs, explique MeteoNews à Keystone-ATS. Les grandes fluctuations d'une année à l'autre sont normales et aucune tendance particulière ne se dessine, précise le service.

Dans le détail, le plus grand nombre d'éclairs a été enregistré dans le canton de Berne (23'371), suivi des Grisons (21'308). Les deux cantons sont aussi ceux qui ont connu le plus grand nombre de jours d'orages. La foudre la plus puissante a elle été enregistrée le 3 juillet dans une commune st-galloise.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des mesures demandées contre la « fast fashion »

Des mesures demandées contre la « fast fashion »

Suisse    Actualisé le 03.09.2025 - 12:29

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 21:59

Abbaye de St-Maurice: l'élection du père-abbé prévue ce mois

Abbaye de St-Maurice: l'élection du père-abbé prévue ce mois

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 15:43

La droite défend les lois visant à fixer une limite aux déficits

La droite défend les lois visant à fixer une limite aux déficits

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 14:47

Articles les plus lus

Etat du Valais: un budget 2026 à l'équilibre

Etat du Valais: un budget 2026 à l'équilibre

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 11:19

Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 11:27

Bilan positif du centre de formation pour réfugiés à Bellelay (BE)

Bilan positif du centre de formation pour réfugiés à Bellelay (BE)

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 12:47

Le CSP soutient une révision de la loi contre le surendettement

Le CSP soutient une révision de la loi contre le surendettement

Suisse    Actualisé le 02.09.2025 - 13:11