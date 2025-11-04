La Suisse plus exposée au changement climatique qu'attendu

Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent ...
La Suisse plus exposée au changement climatique qu'attendu

La Suisse plus exposée au changement climatique qu'attendu

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent les nouveaux scénarios climatiques suisses. Selon un rapport publié mardi, la hausse des températures en Suisse pourrait encore être plus élevée que prévu.

Par rapport au réchauffement moyen de la planète, la dérive climatique en Suisse est plus prononcée, indiquent MétéoSuisse et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3 degré, le réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle atteint déjà 2,9 degrés en Suisse.

Selon les calculs des chercheurs, dans un monde où le réchauffement serait de 1,5 degrés, la Suisse subirait une hausse de 2,9 degrés. Le réchauffement atteindra même 4,9 degrés si la température la planète se réchauffe de 3 degrés.

Ces chiffres signifient une hausse de 10 à 15% en regard des précédents scénarios climatiques de 2018.

Selon le rapport, ce réchauffement se traduira par plus de canicules, plus de sécheresses, de plus fortes précipitations et moins de neige.

/ATS
 

Actualités suivantes

Seize ans de prison pour le tireur de Sonceboz (BE)

Seize ans de prison pour le tireur de Sonceboz (BE)

Suisse    Actualisé le 04.11.2025 - 10:27

Suisse: un sondage montre que l'accès à la propriété est difficile

Suisse: un sondage montre que l'accès à la propriété est difficile

Suisse    Actualisé le 04.11.2025 - 04:03

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 21:38

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 17:49

Articles les plus lus