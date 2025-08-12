La Suisse sera représentée par « Heldin » aux Oscars

'Heldin' ('En première ligne') de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira ...
Photo: Handout/Filmcoopi

'Heldin' ('En première ligne') de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira en lice pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'annonce a été faite mardi par l’Office fédéral de la culture.

/ATS
 

