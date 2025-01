La Suisse une valeur sûre, selon les patrons, optimistes pour 2025

Les patrons suisses sont optimistes pour 2025, malgré un monde en crise. Ils misent sur le marché suisse plutôt qu'international, montre un sondage publié lundi avant le forum économique mondial (WEF) à Davos (GR).

Les chefs d'entreprise suisses se montrent non seulement plus confiants que leurs collègues à l'international mais aussi beaucoup plus optimistes que l'année dernière, écrit PricewaterhouseCoopers (PwC) dans un communiqué. L'économie et les marchés 'ayant fait preuve de résilience', la confiance a grandi.

Plus de la moitié des patrons helvétiques s'attendent ainsi à une croissance de l'économie mondiale cette année. Et deux tiers prédisent une croissance du marché suisse, particulièrement résistant en 2024.

L'année dernière, deux fois moins de patrons pensaient de cette manière. Cette évolution est une bonne nouvelle pour la sécurité de l'emploi, la plupart des chefs d'entreprise voulant maintenir leurs postes.

/ATS