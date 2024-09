La Suisse veut renforcer les démocraties dans le monde

Seuls 30% de la population mondiale vivent dans une démocratie. Selon le conseiller fédéral Ignazio Cassis, la Suisse veut donc renforcer les démocraties dans le monde entier sur la base de ses propres expériences positives.

'La démocratie apporte des avantages considérables en termes de développement durable et de paix durable', a déclaré Ignazio Cassis mercredi lors d'une manifestation organisée par les Etats-Unis dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU.

Les institutions et processus démocratiques en Suisse témoignent de ces effets positifs et ont permis au peuple de gérer la diversité linguistique, religieuse et culturelle et de trouver l'unité.

La Suisse travaille actuellement à l'élaboration de 'lignes directrices pour la démocratie', a poursuivi le Tessinois, parmi lesquelles figurent la promotion du dialogue, la mise à disposition de connaissances et de soutien financier, ainsi que le respect des droits fondamentaux universellement reconnus pour la dignité et la liberté des personnes.

Le Soudan en proie à la pire crise humanitaire

Le ministre des affaires étrangères a également participé à une réunion sur la situation au Soudan. La guerre dans ce pays inquiète profondément la Suisse, notamment au vu des conséquences dévastatrices pour la population soudanaise.

Il y a quelques années, le Soudan était considéré comme un modèle de transition politique d'un régime militaire vers un gouvernement civil, mais la guerre a désormais déclenché la pire crise humanitaire au monde.

'Des millions de personnes ont dû fuir et un nombre encore plus grand de personnes souffrent d'une grave insécurité alimentaire. Cette misère est causée par l'homme et doit prendre fin', a déclaré Ignazio Cassis.

La Suisse s'engage à promouvoir la paix au Soudan. 'Malgré nos meilleurs efforts, des discussions directes entre les parties n'ont pas été possibles jusqu'à présent. Nous restons toutefois déterminés à ne pas abandonner', a déclaré le ministre des affaires étrangères.

Les Etats-Unis, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, les Nations unies, l'Union africaine et la Suisse ont formé un groupe pour la promotion de la paix au Soudan.

Rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine ?

En participant à l'ouverture de la 79e Assemblée générale de l'ONU, Ignazio Cassis visait à positionner la Suisse comme médiateur non seulement au Soudan et au Proche-Orient, mais aussi et surtout dans la guerre en Ukraine.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré que son département était en contact permanent avec Moscou et qu'il travaillait en étapes régulières à une prochaine conférence de paix à laquelle la Russie devrait également participer. Le conseiller fédéral rentrera en Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi.

/ATS