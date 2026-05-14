La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision
La finale du 70e concours Eurovision de la chanson se déroulera sans la Suisse. Avec sa chanson ...
RJB
Photo: KEYSTONE/AP/Martin Meissner
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