La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

La finale du 70e concours Eurovision de la chanson se déroulera sans la Suisse. Avec sa chanson ...
La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale de l'Eurovision

Photo: KEYSTONE/AP/Martin Meissner

La finale du 70e concours Eurovision de la chanson se déroulera sans la Suisse. Avec sa chanson 'Alice', Veronica Fusaro a été éliminée du concours jeudi lors de la deuxième demi-finale à Vienne, en Autriche.

/ATS
 

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