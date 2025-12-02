La Suva prévient contre les accidents de ski coûteux à l'étranger

Un peu moins d’un accident de ski sur cinq se produit à l’étranger. La Caisse nationale d'assurance accident (Suva) prévient que la couverture varie en fonction du pays de destination, ce qui peut coûter cher.

La Suva enregistre environ 35'000 accidents de ski et de snowboard par an, indique mardi l'assureur. Pendant les années de pandémie, les chiffres avaient chuté, car les voyages s'étaient réduits et de nombreux domaines skiables étaient fermés.

Entre-temps, les chiffres sont retournés au niveau pré-pandémie: en 2023, environ 18% des accidents de sports de neige se sont produits hors de Suisse. Et si l'assurance-accidents obligatoire reste valable à l'étranger, la couverture n'est pas la même selon le pays de destination.

Convention ou pas

Pour les pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, la Suva prend en charge les coûts au tarif valable pour la sécurité sociale du pays concerné. Il existe une telle convention avec les Etats de l'UE, de l'AELE et cinq autres pays. Il n'y en a pas avec les Etats-Unis ou le Canada, par exemple.

'Pour les pays qui n’ont pas ce type de convention, nous remboursons jusqu’à concurrence du double du montant des coûts qui auraient résulté d’un traitement dans l’hôpital public suisse le plus coûteux', explique Maximilian Gmür, expert de la Suva, cité dans le communiqué.

Quant aux personnes qui se font soigner dans une clinique privée, elles doivent souvent payer elles-mêmes une partie de la facture. Une assurance complémentaire peut donc valoir la peine.

Tyrol, Savoie ou Tyrol du Sud: les Suisses sont nombreux à partir glisser sur les pistes des pays voisins. En 2023, la Suva a recensé 2561 cas d'accidents en Autriche et 2320 en France impliquant des assurés. Suivent l'Italie (1040 cas), l'Allemagne (140 cas), les 240 cas restants se répartissant dans d'autres pays ou des destinations non précisées.

/ATS