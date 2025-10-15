La Syrie va demander à la Russie de livrer Bachar al-Assad

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh, qui effectue mercredi sa première visite en ...
Photo: KEYSTONE/EPA/LUCAS DOLEGA

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh, qui effectue mercredi sa première visite en Russie, va demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar al-Assad, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental syrien qui a requis l'anonymat.

Le nouveau dirigeant syrien est arrivé à Moscou où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, selon l'agence officielle syrienne Sana. M. Chareh avait renversé en décembre 2024, à la tête d'une coalition islamiste, Bachar al-Assad qui avait fui en Russie, l'un de ses principaux alliés.

