La Thaïlande accuse le Cambodge d'avoir « violé » leur cessez-le-feu"

La Thaïlande a accusé mardi le Cambodge d'avoir 'violé' leur cessez-le-feu, effectif depuis 10 jours. Selon elle, des tirs de mortiers ont blessé un de ses soldats dans une zone frontalière.

'Le Cambodge a violé le cessez-le-feu' en tirant 'des obus de mortiers dans la zone de Chong Bok', a affirmé l'armée thaïlandaise dans un communiqué. 'Un soldat a été blessé par des éclats', a-t-elle ajouté, sans préciser la gravité de ses blessures.

Le Cambodge n'a pas réagi dans l'immédiat à cette accusation.

Un cessez-le-feu a mis fin le 27 décembre à trois semaines de combats, qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes de part et d'autre de la frontière contestée.

La Thaïlande et le Cambodge se sont notamment engagés dans une déclaration commune à geler leurs positions militaires et à coopérer dans les opérations de déminage des régions frontalières.

