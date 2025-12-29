La Thaïlande accuse le Cambodge d'avoir « violé » leur cessez-le-feu

La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir 'violé' le cessez-le-feu que les deux voisins ...
Photo: KEYSTONE/EPA/KITH SEREY

La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir 'violé' le cessez-le-feu que les deux voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. Elle a recensé plus de 250 drones au-dessus de son territoire.

'Plus de 250 véhicules aériens sans pilote ont été détectés en provenance du côté cambodgien, pénétrant dans le territoire souverain de la Thaïlande' dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

'De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions', a-t-elle ajouté.

Le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, a évoqué dans un entretien diffusé sur une chaîne de télévision publique un 'petit problème lié à des drones aperçus par les deux parties le long de la ligne frontalière'. 'Nous en avons discuté et sommes convenus de l'examiner et de le résoudre immédiatement', a-t-il affirmé.

47 morts

La Thaïlande et le Cambodge ont annoncé samedi un cessez-le-feu immédiat dans leur conflit frontalier, qui a fait ces dernières semaines au moins 47 morts et près d'un million de déplacés.

Ils se sont notamment engagés dans une déclaration conjointe à geler leurs positions militaires et à coopérer dans les opérations de déminage des régions frontalières.

Les deux pays s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, décidé pendant la période coloniale française. Ils s'accusent mutuellement d'avoir déclenché cette nouvelle escalade meurtrière après un premier épisode de combats en juillet.

/ATS
 

