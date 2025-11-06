La Turquie veut contraindre Ferrero à acheter ses noisettes

L'Autorité turque de la concurrence a ordonné jeudi au groupe italien Ferrero, qui produit entre autres la pâte à tartiner Nutella, d'acheter des noisettes turques en dépit de prix en très forte hausse cette année.

Ferrero se fournit traditionnellement en Turquie, premier exportateur mondial de noisettes, mais les prix y ont flambé après un épisode de gel tardif en avril puis un été très sec et anormalement chaud qui ont lourdement pesé sur les récoltes.

Selon des informations de presse, le géant italien envisageait de renoncer à s'approvisionner en Turquie cette année, les aléas climatiques ayant également affecté la qualité des noisettes.

L'Autorité turque a cependant annoncé jeudi dans un communiqué que 'Ferrero devra acheter au moins 30'000 tonnes de noisettes en coque entre septembre et décembre 2025' aux producteurs turcs, qui accusent régulièrement le groupe italien de casser les prix.

Dans le cas contraire, des amendes journalières pourront être appliquées, précise-t-elle.

Interrogé par l'AFP, Ferrero n'a pas commenté cette annonce dans l'immédiat.

Selon l'Autorité turque de la concurrence, l'entreprise italienne est normalement soumise à une 'obligation annuelle d'achat d'au moins 45'000 tonnes', ramenée à 30'000 tonnes cette année 'compte tenu de la baisse des rendements et des problèmes de qualité constatés'.

Cette obligation d'achat minimal fait suite à une enquête pour abus de position dominante contre Ferrero en Turquie, qui s'était conclue l'an passé par un accord entre l'Autorité de la concurrence turque et le groupe italien.

Un importateur européen de fruits secs s'exprimant sous couvert d'anonymat a affirmé à l'AFP que Ferrero avait engagé un bras de fer dès le début des récoltes en septembre avec les producteurs turcs, qui assurent d'après lui 95% des exportations vers l'Europe.

Selon cette source, les prix de la noisette blanchie turque ont doublé cette année sur le marché de gros européen, dépassant les 20 euros le kilo.

/ATS