La Zurichoise Yvonne Bürgin veut la présidence du groupe du Centre

'Je suis prête à assumer la responsabilité d'un Centre fort, qui bâtit des ponts et maintient la cohésion de notre pays.' Par ces mots, la conseillère nationale zurichoise Yvonne Bürgin s'est portée jeudi candidate à la présidence du groupe parlementaire du Centre.

La politicienne de 54 ans avait déjà fait part au printemps de son envie de prendre la tête du groupe sous la Coupole fédérale, lorsque le Centre cherchait des candidats pour succéder au président démissionnaire du parti Gerhard Pfister. En tant que présidente du Conseil cantonal de Zurich en 2019/2020 et du groupe parlementaire du Centre dans ce Conseil cantonal, Yvonne Bürgin a pu démontrer ses qualités de direction et sa capacité à créer des alliances, a indiqué la section zurichoise du Centre dans un communiqué.

Vice-présidente du parti au niveau national depuis 2021, Yvonne Bürgin a été membre du Conseil cantonal de Zurich jusqu'en 2023 et son élection au Conseil national, où elle travaille désormais au sein de la commission des finances. Elle est en outre présidente de la commune de Rüti, dans l'Oberland zurichois, où elle réside, et travaille dans l'entreprise familiale, une PME.

Yvonne Bürgin est officiellement sortie du bois un jour avant le délai de dépôt des candidatures. Elle est pour l'instant la seule candidate. Le groupe parlementaire du Centre se cherche un nouveau président ou une nouvelle présidente, après que le titulaire du poste, le Valaisan Philipp Matthias Bregy, a été élu président du parti.

