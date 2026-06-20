La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

Les cérémonies ont réuni samedi à Morat des représentants des autorités fédérales, cantonales et communales. Les discours ont mis l'accent sur la paix et la réconciliation, 550 ans après la bataille de 1476.

Quelque 5000 personnes ont participé samedi aux manifestations organisées à Morat à l’occasion du 550e anniversaire de la bataille de 1476. Parmi les temps forts figurait le 'White Brunch & Party', qui affichait complet avec plus de 600 participants vêtus de blanc. Malgré les fortes chaleurs, le programme s’est déroulé sans difficulté majeure.

La journée a commencé par un recueillement à la Pantschau, suivi d’un cortège commémoratif jusqu’à l’église allemande, où se sont tenues les allocutions officielles. Une salve d’honneur a ensuite été tirée devant la porte de Berne. Les festivités se poursuivront jusqu’en octobre avec 42 projets.

/ATS