La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle ...
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 113,5 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 14, 18, 31, 35 et 46 ainsi que les étoiles 7 et 11.

Le gros lot a été remporté en Belgique, précise Swisslos, le pendant alémanique et tessinois de la Loterie romande. Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS
 

Actualités suivantes

Le pilotage de Ruag MRO par le DDPS critiqué

Le pilotage de Ruag MRO par le DDPS critiqué

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 16:13

Tradition et continuité pour les Brandons de Payerne 2026

Tradition et continuité pour les Brandons de Payerne 2026

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 13:29

Le versement des allocations chômage a pu être effectué

Le versement des allocations chômage a pu être effectué

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 13:17

La Confédération lance six nouveaux pôles de recherche nationaux

La Confédération lance six nouveaux pôles de recherche nationaux

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 10:19

Articles les plus lus

Bienne: « importants manquements » du commandant des pompiers

Bienne: « importants manquements » du commandant des pompiers

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 10:03

La Confédération lance six nouveaux pôles de recherche nationaux

La Confédération lance six nouveaux pôles de recherche nationaux

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 10:19

Le versement des allocations chômage a pu être effectué

Le versement des allocations chômage a pu être effectué

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 13:17

Tradition et continuité pour les Brandons de Payerne 2026

Tradition et continuité pour les Brandons de Payerne 2026

Suisse    Actualisé le 30.01.2026 - 13:29