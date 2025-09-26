La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle ...
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 121,7 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 4, 17, 25, 28 et 44 et les étoiles 5 et 11.

Le ticket gagnant a été joué en Belgique. Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS
 

