La cagnotte de 161,7 millions est tombée à l’Euro Millions

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte ...
La cagnotte de 161,7 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 161,7 millions est tombée à l’Euro Millions

Photo: Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 161,7 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 7, 23, 44 et 46 et les étoiles 3 et 5.

Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

Le bulletin a été validé en Belgique.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS
 

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